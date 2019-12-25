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Чемезов отчитался перед Путиным о работе "Ростеха" в 2019 году
Сегодня, 16:00
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matveyvn

Чемезов отчитался перед Путиным о работе "Ростеха" в 2019 году

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РФ поставила Турции ПВО С-400 на 2,5 миллиарда долларов.

Генеральный директор "Ростеха" Сергей Чемезов отчитался перед президентом России Владимиром Путиным о работе корпорации в 2019 году.

Что касается военно-технического сотрудничества, портфель заказов сохраняется на уровне 2018 года, составляет 51,1 миллиард долларов.

Сергей Чемезов, глава "Ростеха"

Он добавил, что РФ поставила Турции ПВО С-400 на 2,5 миллиарда долларов. Также, по его словам, в прошлом году корпорация выполнила почти 100% контрактов по государственному оборонному заказу.

Ранее мы писали, что в России построят 25 новых заводов для утилизации отходов.

Теги: путин, ростех, чемезов
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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