Чемезов отчитался перед Путиным о работе "Ростеха" в 2019 году

РФ поставила Турции ПВО С-400 на 2,5 миллиарда долларов.

Генеральный директор "Ростеха" Сергей Чемезов отчитался перед президентом России Владимиром Путиным о работе корпорации в 2019 году.

Что касается военно-технического сотрудничества, портфель заказов сохраняется на уровне 2018 года, составляет 51,1 миллиард долларов. Сергей Чемезов, глава "Ростеха"

Он добавил, что РФ поставила Турции ПВО С-400 на 2,5 миллиарда долларов. Также, по его словам, в прошлом году корпорация выполнила почти 100% контрактов по государственному оборонному заказу.

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