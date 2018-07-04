Почему в Финляндии запретили выращивать шиповник и разводить волкособов?

Новые правила вступили в силу с 1 июня 2019 года.

С 1 июня 2019 года в Финляндии вступили в силу новые запреты. С этого времени запрещается импорт и продажа морщинистого шиповника, а также разведение волкособов. Piter.TV подробнее пишет об этих нововведениях.

Почему в Финляндии запретили морщинистый шиповник?

В первый день летнего месяца власти Финляндии запретили местным жителям привозить с других стран и продавать морщинистый шиповник. Растение было включено в список вредных и инвазивных видов Министерства сельского и лесного хозяйства. По указу властей, финнам необходимо уничтожать кусты в садах, парках, на пляжах и обочинах дорог с помощью подручных средств и специальной техники.

Напомним, шиповник морщинистый, или Rоsa rugоsa, появился на территории Финляндии в 90-х гг. XX века. Растение достаточно быстро разрослось по стране, и теперь от него практически невозможно избавиться.

Схожая ситуация сегодня наблюдается в России с борщевиком. Он вырвался в РФ из Кавказа и стремительно захватил среднюю полосу. С этим растением отчаянно борются как профессиональные фермеры и аграрии, так и простые дачники. Некоторые виды борщевика (а их около 70) очень опасны для человека. Вещества, которые он выделяет, способны вызвать ожоги. Сок борщевика и пыльца при высоких концентрациях могут вызвать отек верхних дыхательных путей, а также верхних частей пищевода.

При этом россияне не считают шиповник опасным для здоровья растением. Многие делают из плодов настойки и джемы, варят лечебные отвары, а также возводят из веток живые изгороди.

Запрет на разведение волкособов в Финляндии

Одновременно с санкциями против шиповника в Финляндии запретили содержать, рекламировать и продавать гибридов волка и собаки — волкособов. Те животные, которые были приобретены до 1 июня, могут оставаться у хозяев до самой смерти.

Первоначально волка и собаку начали скрещивать в Пермском институте внутренних войск. Авторы проекта утверждали, что волкособы управляемы человеком и могут жить в обществе. Они обладают более развитым чутьем, интеллектом и выносливостью, чем братья наши меньшие, и в отличие от волка не боятся людей.

Не смотря на все плюсы, в январе 2019 года в Финляндии пресекли эксперименты над хищниками и домашними собаками. По словам министра сельского хозяйства Яри Леппя, запрет на разведение волкособов должен сохранить популяцию диких волков в стране.

Фото: Википедия, ВКонтакте / ЛЮБИТЕЛИ НОВОЙ ПОРОДЫ СОБАК - ВОЛКОСОБА, pixabay.com