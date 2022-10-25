Челябинский депутат Веклич показал на видео способ подорвать танк пачкой сигарет

Василий Веклич показал тренировку на боевом слаживании.

Челябинский депутат из законодательного собрания Карталинского района, ветеран войны в Афганистане Василий Веклич показал на видео способ подорвать танк пачкой сигарет. Ролик опубликован на YouTube-канале. Известно, что в настоящее время местный парламентарий проходит боевое слаживание в рамках частичной мобилизации населения.

Васеньке поставлена боевая задача подорвать вражеский танк пачкой сигарет. Мы его наблюдаем, делаем засаду, подбили. Василий Веклич, депутат региона

Напомним, что Василий Веклич пришел в региональный военкомат самостоятельно, когда была объявлена частичная мобилизация граждан, однако политика отправили домой из-за его возраста. После этого мужчина написал заявление для отправки на Украину добровольцем и ушел служить 23 октября.

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Фото и видео: YouTube / Карталинка Карталинская-новь