Человек попал под поезд недалеко от станции "Ленинский проспект"

По предварительной информации, у женщины сильно разбита голова, но жива.

Примерно 7:20 на ж/д перегоне от Ленинского проспекта в сторону Предпортовой была сбита женщина в черной куртке. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

Машинист применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось. По предварительной информации, у женщины сильно разбита голова, но оеа жива. Пострадавшую госпитализировали в больницу. Подробности выясняются.

Несколько дней назад электричка сбила пенсионера в Гатчинском районе.

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