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Человек попал под поезд недалеко от станции "Ленинский проспект"

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По предварительной информации, у женщины сильно разбита голова, но жива.

Примерно 7:20 на ж/д перегоне от Ленинского проспекта в сторону Предпортовой была сбита женщина в черной куртке. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

Машинист применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось. По предварительной информации, у женщины сильно разбита голова, но оеа жива. Пострадавшую госпитализировали в больницу. Подробности выясняются. 

Несколько дней назад электричка сбила пенсионера в Гатчинском районе.

Видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

 

Теги: ленинский проспект, электричка
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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