"Человек-паук" повис на Аничковом мосту в Петербурге

Пользователи соцсетей обсуждают появление "Человека-паука" в центре Петербурга. На днях он порадовал гостей и жителей города своим перфомансом. Об этом сообщили очевидцы из группы "ДТП и ЧП Санкт-Петербург. Неизданное".
Неизвестный в костюме Человека-паука" повис над Аничковым мостом. За ним с интересом наблюдали проходившие мимо горожане.
Куда далее отправился супергерой - неизвестно.
Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Приморском районе появились "Сказки детства".
Видео: vk.com/spb_today_unpublished
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