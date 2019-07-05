"Человек-паук" повис на Аничковом мосту в Петербурге

Петербуржцы замечают его уже не в первый раз.

Пользователи соцсетей обсуждают появление "Человека-паука" в центре Петербурга. На днях он порадовал гостей и жителей города своим перфомансом. Об этом сообщили очевидцы из группы "ДТП и ЧП Санкт-Петербург. Неизданное".

Неизвестный в костюме Человека-паука" повис над Аничковым мостом. За ним с интересом наблюдали проходившие мимо горожане.

Куда далее отправился супергерой - неизвестно.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Приморском районе появились "Сказки детства".

Видео: vk.com/spb_today_unpublished