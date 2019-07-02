На Аничковом мосту петербуржец в костюме Человека Паука "учился летать" 

Перформанс собрал много зрителей.

Во вторник, 2 июля, петербуржцы заметили в центре города молодого человека в костюме Человека Паука, который выполнял опасный трюк. Мобильный корреспондент Piter.TV прислал видео с места событий.

Так, "Человек Паук" решил испытать себя на Аничковом мосту. Петербургский супергерой привязал веревку к перилам моста, обвязал ее вокруг себя и "пытался летать". Перформанс собрал много зрителей.

Ему самому страшно восклицали зрители

Бесстрашный супергерой несколько минут "продил" по выступам моста, а затем повис на канате. К счастью, обошлось без увечий.

Ранее мы сообщали о том, что в Калининском районе из-за прорыва трубы образовалось "болото"

Видео:Piter.TV