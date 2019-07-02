Инцидент произошел на улице Бестужевской около дома 45.

Во вторник, 2 июля, в Калининском районе из-за прорыва трубы образовалось "болото". Мобильный корреспондент Piter.TV прислал видео с места событий.

Инцидент произошел на улице Бестужевской около дома 45.

Земля потихоньку проваливается, яма расползается рассказывают местные жители

На кадрах видно, что на месте прорыва образовалась огромная дыра в асфальте, а припаркованные машины стоят в мутной воде.

Ранее мы сообщали о том, что на Васильевском острове из-за столкновения двух иномарок образовалась страшная пробка

Видео:Piter.TV

Фото:дтп и чп петербург/вк