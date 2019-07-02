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На Васильевском острове из-за столкновения двух иномарок образовалась страшная пробка

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К счастью, в аварии никто не пострадал.

Во вторник, 2 июля, на Васильевском острове из-за столкновения двух иномарок образовалась страшная пробка. Мобильный корреспондент Piter.TV прислал видео с места событий.

По словам корреспондента, в ДТП никто не пострадал. Очевидцы отметили, что столкновение произошло из-за несоблюдений ПДД.

На кадрах видно, что транспортные средства не сильно пострадали в аварии. На кузове машин остались лишь легкие царапины. Однако, из-за ДТП на этом участке дороги образовалось плотное движение. 

Ранее мы сообщали о том, что СК РФ начал проверку по факту гибели 14 моряков-подводников.

Фото:Piter.TV

 

Теги: дтп, новости спб, происшествия
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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