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Человеческую ногу нашли на намыве Васильевского острова
Сегодня, 16:21
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Человеческую ногу нашли на намыве Васильевского острова

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По факту произошедшего следователями проводится проверка.

На намывной территории Васильевского острова 4 сентября петербуржец обнаружил человеческую ногу. Об этом стало известно 78.ru.

В экстренные службы 4 сентября позвонил мужчина, который сообщил, что напротив дома № 5 по набережной Миклухо-Маклая водой вынесло на берег предмет, похожий на человеческую ногу. Прибывшие правоохранители доставили конечность в ближайший отдел.

По факту произошедшего следователями проводится проверка.

Недавно при попытке залезть на Атланта Эрмитажа петербуржец сломал ногу.

Фото: 78.ru

Теги: васильевский остров
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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