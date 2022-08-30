Человеческую ногу нашли на намыве Васильевского острова

По факту произошедшего следователями проводится проверка.

На намывной территории Васильевского острова 4 сентября петербуржец обнаружил человеческую ногу. Об этом стало известно 78.ru.

В экстренные службы 4 сентября позвонил мужчина, который сообщил, что напротив дома № 5 по набережной Миклухо-Маклая водой вынесло на берег предмет, похожий на человеческую ногу. Прибывшие правоохранители доставили конечность в ближайший отдел.

По факту произошедшего следователями проводится проверка.

Недавно при попытке залезть на Атланта Эрмитажа петербуржец сломал ногу.

Фото: 78.ru