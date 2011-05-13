При попытке залезть на Атланта Эрмитажа петербуржец сломал ногу

В настоящее время мужчина находится в Александровской больнице.

Петербуржец получил травмы при попытке залезть на Атланта Государственного Эрмитажа. Об этом пишет "Петербургский дневник".

Известно, что ночью 31 августа нетрезвый 41-летний житель Парашютной улицы решил "покорить" скульптуру музея. Однако он не удержал равновесие и упал.

У мужчины диагностировали перелом ноги, в настоящее время он находится в Александровской больнице. Детали происшествия уточняются.

Ранее мы рассказывали о том, что 15-летний петербуржец получил закрытый перелом кисти после того, как ударил по игровому автомату "Силомер" в торговом центре Приморского района. Мальчику оказывается медицинская помощь в Педиатрическом университете.

Фото: Piter.TV