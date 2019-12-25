С 24 апреля граждане Чехии смогут выехать в отпуск за границу.

Чехия отменила запрет на свободное передвижение граждан. Его ввели из-за пандемии коронавируса. Об отмене ограничения журналистам рассказал министр здравоохранения Чехии Адам Войтех.

По его словам, с пятницы в стране будет отменён запрет на свободное передвижение.

Эпидемиологическая ситуация позволяет нам сделать это при определенных условиях. Адам Войтех, министр здравоохранения Чехии

До этого в Чехии граждане могли выходить на улицу только в аптеку, магазин или на работу. При этом запрещалось где-либо задерживаться и собираться более двух человек. Теперь власти разрешили находиться на улице группам не более 10 человек. С 27 апреля начнут работать магазины площадью до 2,5 тысяч квадратных метров, а также автошколы. Возобновится учёба в университетах.

С 24 апреля граждане Чехии смогут выехать в отпуск за границу. При возвращении нужно будет сдать тест на коронавирус и пройти двухнедельный карантин.

Ранее мы рассказывали, что Чехия с 16 марта вводит полный запрет на въезд и выезд из страны.