Чечня и НАО стали лидерами по снижению продолжительности жизни

Показатель упал во всех регионах кроме Севастополя.

Чечня и Ненецкий АО, Липецкая область и Дагестан стали лидерами по снижению продолжительности жизни. Об этом рассказали представители Росстата. Ведомство опубликовало данные по регионам по результатам 2020 года. Уровень упал практически во всех субъектах РФ. Исключением стал Севастополь.

Наиболее значительные потери по продолжительности человеческой жизни понесла Чечня (упадок на 5% или 3,8 года), НАО (3,8% или 2,8 года), Липецкая область (3,7% или 2,8 года), а также Дагестан (3,4% или 2,7 года). Больше всего люди живут на территории Ингушетии (около 81,5 лет), Дагестана (76,4 года) и в Москве (76,2 года).

По РФ за прошлый год ожидаемая продолжительность жизни в 2020 году снизилась на 1,8 года, до 71,54 года.

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Фото: Piter.tv