Долги россиян за ЖКУ выросли до 1,33 трлн рублей

И этот показатель продолжает увеличиваться.

В первом квартале этого года долги россиян за жилищно-коммунальные услуги выросли до 1,33 трлн рублей. Это на 5,9% больше, чем за аналогичный период в прошлом году, пишут "Известия" со ссылкой на Росстат.

Так, подсчитана была задолженность за ЖКУ промышленных предприятий, бюджетных организаций, а также россиян. Отмечается, что на россиян приходится примерно половина от всей задолженности. И этот показатель продолжает расти.

Как отметил член комитета Торгово-промышленной палаты по предпринимательству в сфере ЖКХ Дмитрий Гордеев считает, что долги выросли из-за пандемии коронавируса. Дело в том, что у многих россиян снизились зарплаты. А холодная зима в свою очередь способствовала увеличению оплаты за тепло.

Ранее мы писали, что в пятницу, 16 июля, Петербург окажется во власти антициклона. Осадков горожанам ожидать не стоит, а температура поднимется выше +30 градусов.

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