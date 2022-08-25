Чеченский блогер Тамаев получил по лицу за неправильную парковку в Дагестане

Его машина перегородила проезд другим автомобилям.

Чеченский блогер Асхаб Тамаев получил по лицу за неправильную парковку в Дагестане. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Инцидент произошел в Махачкале возле ТЦ "Этажи". Блогер припарковался возле здания, но его машина перегородила проезд другим автомобилям. Когда Тамаев вернулся, его встретила компания мужчин. В процессе разговора один из них ударил блогера по лицу.

Тамаев не стал ввязываться в драку и пошел в сторону своего автомобиля, чтобы уехать.

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Видео: Telegram / SHOT