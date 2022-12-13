Чебурашка засорил канализацию в центре Петербурга

Игрушка в виде культового персонажа стала самой необычной находкой работников "Водоканала" за последнее время. Путешествовавший по трубам Чебурашка станет частью экспозиции "Наши приплываши" на Юго-Западных очистных сооружениях.

В пятницу, 17 февраля, работники ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" выловили из канализации в Центральном районе города плюшевого Чебурашку. Культового персонажа вернули обратно на землю во время профилактической промывки сетей водоотведения. Об этом сообщила пресс-служба "Водоканала".

Попавший в канализацию Чебурашка вызвал засор наряду со скоплениями мусора. Судя по виду, бедолаге пришлось нелегко во время незапланированного путешествия по трубам. После вызволения игрушку отмоют, она станет частью на экспозиции "Наши приплываши" на Юго-Западных очистных сооружениях. Там представлены самые необычные предметы, которые оказались в канализационных сетях или на решетках насосных станций Северной столицы.

В организации отметили, что проблема с засорами канализаций влажными салфетками, полотенцами и предметами личной гигиены остаётся актуальной для Петербурга. Иногда горожане умудряются избавляться таким образом от совсем неожиданных предметов, как случилось в данном случае. В "Водоканале" настоятельно призвали бороться с пополнением экспозиции "Наши приплываши", ведь даже незначительные по размеру отходы могут навредить системе водоотведения города.

Ранее мы сообщили о том, что за выходные "снежные" пункты Петербурга утилизировали более 20 тысяч кубометров снега.

Фото: пресс-служба ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"