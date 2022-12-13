За выходные "снежные" пункты Петербурга утилизировали более 20 тысяч кубометров снега

В выходные (10-12 февраля) стационарные снегоплавильные (ССП) и снегоприемные (СИСП) пункты Петербурга приняли 21 331 кубометров снега. Всего с начала зимнего сезона 2022-2023 на сооружениях принято и утилизировано 1 млн 432 тысячи кубометров снежных масс. Об этом сообщила пресс-служба Водоканала.
Рекордсмены этой зимы:
– снегоплавильный пункт на Мебельной улице (144,9 тыс. кубометров);
– снегоплавильный пункт на Кушелевской дороге (141,6 тыс. кубометров);
– снегоприемный пункт на Взлетной ул. (139 тыс. кубометров);
– снегоприемный пункт на наб. Обводного канала (111 тыс. кубометров).
"Снежные" пункты работают в штатном режиме и в полном объеме принимают убранный с городских улиц и дворов снег.
Пока что самым снежным сезоном в работе ССП и СИСП остается зимний сезон 2021-2022 гг. Тогда было принято 4 млн 396 тысяч кубометров снега.
Фото: Водоканал
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