За выходные "снежные" пункты Петербурга утилизировали более 20 тысяч кубометров снега

С начала зимнего сезона 2022-2023 на сооружениях принято и утилизировано 1 млн 432 тысячи кубометров снежных масс.

В выходные (10-12 февраля) стационарные снегоплавильные (ССП) и снегоприемные (СИСП) пункты Петербурга приняли 21 331 кубометров снега. Всего с начала зимнего сезона 2022-2023 на сооружениях принято и утилизировано 1 млн 432 тысячи кубометров снежных масс. Об этом сообщила пресс-служба Водоканала.

Рекордсмены этой зимы:

– снегоплавильный пункт на Мебельной улице (144,9 тыс. кубометров);

– снегоплавильный пункт на Кушелевской дороге (141,6 тыс. кубометров);

– снегоприемный пункт на Взлетной ул. (139 тыс. кубометров);

– снегоприемный пункт на наб. Обводного канала (111 тыс. кубометров).

"Снежные" пункты работают в штатном режиме и в полном объеме принимают убранный с городских улиц и дворов снег.

Пока что самым снежным сезоном в работе ССП и СИСП остается зимний сезон 2021-2022 гг. Тогда было принято 4 млн 396 тысяч кубометров снега.

Фото: Водоканал