Чебыкин назвал плененных в Ливии социологов героями после просмотра «Шугалей-2»

Социологи из РФ Максим Шугалей и Самер Суэйфан, которые находятся в ливийском плену, являются настоящими героями, не теряющими присутствия духа и веру в то, что они обязательно вернутся домой. Их не смогли сломить никакие трудности. Такое мнение высказал депутат ЗакСа Петербурга Константин Чебыкин.

В мае этого года вышел фильм "Шугалей", рассказывающий реальную историю о судьбе россиян, попавших в плен к боевикам в Ливии. Их бросили в неофициальную тюрьму "Митига", в которых заключенных держат в ужасных условиях и пытают.

Остросюжетный боевик произвел большое впечатление на зрителей и вызвал большой резонанс в обществе, поэтому вскоре появилось продолжение кинокартины.

Чебыкин уже посмотрел сиквел "Шугалей-2". Он признался, что просмотр прошел на одном дыхании. Депутат был поражен виртуозной игрой артистов, а также тем, что кинокартина снята на основе событий, происходящих в настоящее время.