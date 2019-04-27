Чат-бот "Корюшка пошла" запустили в Петербурге

Найти " рыбное место" горожане смогут, выбрав нужный район, станцию метро и геопозицию.

В Telegram запущен сезонный чат-бот "Корюшка пошла". Благодаря нему, жители и гости Северной столицы без труда смогут найти лицензированные точки продажи знаменитой рыбы. Об этом сообщил вице-губернатор Петербурга Станислав Казарин.

Пользуясь ботом, пользователь может вести поиск корюшки по ближайшему району, станции метро и геолокации. В случае, если человек не захочет раскрывать данные о точном местоположении, он может вбить ближайший адрес вручную.

Кроме того, бот предоставляет доступ к карте всего города с официальными пунктами продаж.

Ранее в Петербурге представили ещё одну интерактивную карту для любителей корюшки.

Фото: Piter.TV