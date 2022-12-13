В Петербурге представили интерактивную карту с официальными точками продажи корюшки

Покупателям показывают только точки добросовестных предпринимателей, заключивших договор и представивших документы о происхождении товара.

В Северной столице представили интерактивную карту, на которой обозначены точки по продаже корюшки . Об этом сообщила пресс-служба комитета имущественных отношений (КИО).

Покупателям показывают только точки добросовестных предпринимателей, заключивших договор и представивших документы о происхождении товара. Данные, представленные на карте, будут регулярно обновлять.

Кроме того, планируется создать аналогичные карты с обозначением официальных точек продаж бахчевых культур и ёлочных базаров.

Ранее мы сообщили о том, что фестиваль "Корюшка идёт!" пройдёт в Новой Ладоге 13 мая.

Фото: Piter.TV