Фестиваль "Корюшка идёт!" пройдёт в Новой Ладоге 13 мая

Центральной темой мероприятия на этот раз станет 80-летие прорыва блокады Ленинграда.

13 мая в Новой Ладоге состоится V гастрономический фестиваль "Корюшка идёт!". Гости мероприятия смогут насладиться театрализованным шоу, принять участие в мастер-классах и конкурсе рыбной ловли. Об этом сообщила пресс-служба правительства Ленобласти.

Центральной темой фестиваля на этот раз станет 80-летие прорыва блокады Ленинграда. Театрализованный пролог будет посвящён подвигу ладожских рыбаков. Кроме того, в ходе мероприятия можно будет посетить "Рыбацкую деревню" для ознакомления с широким ассортиментом рыбной продукции, попробовать всевозможные рыбные деликатесы, и самостоятельно приготовить рыбник, мусс или рыбный суп из корюшки в ходе мастер-классов.

Кроме того, гостям предложат участие в "Ярмарке ремесел", прогулке по Новой Ладоге с аудио-гидом от музея имени Суворова, а также аттракционы, батуты и творческие мастер-классы для детей.

Ранее мы сообщили о том, что на Ладоге в разгаре нерест щуки.

Фото: Piter.TV (архив)