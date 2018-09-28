Частной школе анонимно пригрозили распылением "Новичка"

Учебное заведение эвакуировали.

В Петербурге эвакуировали частную школу "Дипломат" после анонимного сообщения, пишет "Фонтанка". Днем раньше на электронный адрес школы на Мясной улице пришло письмо от неизвестного отправителя, где он пожелал доброго времени суток и перешел к угрозе.

"Есть информация, что в вашем учебном заведении готовится распыление химического препарата "Новичек"… Обращаться в органы правопорядка и службы безопасности не стоит… ", – говорилось в сообщения (орфография отправителя сохранена).

Аноним заявил, что к грядущим событиям непричастен и призвал не искать его.

Учеников и учителей было решено эвакуировать, к школе подъехали полицейские. К письму стражники правопорядка отнеслись со скепсисом, поэтому проверяли здание без химзащиты. Опасных веществ обнаружено не было.

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