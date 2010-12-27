Кандидат медицинских наук предложил частным клиникам бесплатно принимать пациентов по ОМС

В зарубежных странах давно существуют частные кабинеты терапевтов и педиатров, которые принимают как платно, так и по полису.

Частные кабинеты врачей общей практики, где будут вести прием пациентов по полису ОМС, могут появиться в России в ближайшее время. Данное предложение поступило от кандидата медицинских наук, главврач Ершовской амбулатории в Подмосковье Павла Бережанского. Об этом сообщило ФБА "Экономика сегодня".

Сейчас некоторые частные центры уже регистрируются в системе ОМС и проводят отдельные процедуры, забирая таким образом частично нагрузки с государственных учреждений. Павел Бережанский

Однако, частные клиники охотно забрали бы только те услуги, которые проще всего оказывать, но которые и оплачиваются лучше. Например, в зарубежных странах давно существуют частные кабинеты терапевтов и педиатров, которые принимают как платно, так и по полису.

Бережанский отметил, что врач мог бы открыть свой частный кабинет на первом этаже в жилом доме и принимать там россиян частично по полису, частично платно. Однако, для получения лицензии на подобную деятельность нужна большая площадь и много оборудования. Бережанский предложил упростить немного этот момент, но без потерь в качестве оказания услуг.

В начале июня депутаты ЗакСа добавили 1 млрд фонду ОМС в Петербурге.

Фото: Piter.tv