Частный детский сад на Васильевском острове остался без тепла, света и воды

Прокуратура Василеостровского района проводит проверку по факту отключения отопления, воды и света в частном детском саду на улице Шевченко, 4. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Многоквартирный дом находится в управлении товарищества собственников жилья "Шевченко 4". По словам представителей детского сада, задолженности по оплате коммунальных услуг нет. Уведомления об отключении тепла и света не поступали.
По предварительной информации, ресурсоснабжающие организации поставку коммунальных услуг не приостанавливали. Их могли отключить работники ТСЖ.
Прокуратура проверит соблюдение требований федерального законодательства в деятельности товарищества собственников жилья, оценит законность и обоснованность действий его работников.
Ранее Piter.TV сообщил о том, что без отопления в Московском районе временно останутся 96 домов.
Фото: "Яндекс.Карты"
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