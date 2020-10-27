Частный детский сад на Васильевском острове остался без тепла, света и воды

Руководство детского сада утверждает, что задолженностей по оплате ЖКУ нет.

Прокуратура Василеостровского района проводит проверку по факту отключения отопления, воды и света в частном детском саду на улице Шевченко, 4. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Многоквартирный дом находится в управлении товарищества собственников жилья "Шевченко 4". По словам представителей детского сада, задолженности по оплате коммунальных услуг нет. Уведомления об отключении тепла и света не поступали.

По предварительной информации, ресурсоснабжающие организации поставку коммунальных услуг не приостанавливали. Их могли отключить работники ТСЖ.

Прокуратура проверит соблюдение требований федерального законодательства в деятельности товарищества собственников жилья, оценит законность и обоснованность действий его работников.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что без отопления в Московском районе временно останутся 96 домов.

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