  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Без отопления в Московском районе временно останутся 96 домов
Сегодня, 12:02
280
nadezhda_sib

Без отопления в Московском районе временно останутся 96 домов

0 0

На подающем трубопроводе обнаружили дефект.

Утром 2 марта специалисты "Теплосети Санкт-Петербурга" обнаружили дефект на улице Бассейной у дома №7, литера А. В связи с этим теплоснабжение в 96 домах пришлось ограничить. 

Заменить ненадежный участок трубопровода решили, чтобы предотвратить более серьезное технологическое нарушение. Ремонт затронет дома на Бассейной улице, Новоизмайловском проспекте, Кубинской улице и Краснопутиловской улице.

Работы планируют завершить к 06:00 3-го марта. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что "Ладу" пришлось эвакуировать при помощи троса из-за прорыва трубы с горячей водой на Просвещения. На данный момент работы завершены. 

Фото: пресс-служба АО "Теплосеть Санкт-Петербурга" 

Теги: отопление, теплосеть
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии