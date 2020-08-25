Петербурженка лишилась зубов и денег после визита в частные стоматологии

Женщина потратила полмиллиона на бесполезные и навредившие операции.

Петербурженка лишилась нескольких зубов и крупных сумм денег после визита в частные стоматологические клиники. Как рассказал "Петербургский дневник", осенью 2018 года женщина получила роковой звонок с приглашением на бесплатную консультацию к стоматологу.

По словам горожанки, она решилась проверить зубы, поскольку планировала беременность. Стоматолог на консультации увидел проблемы и настоял на срочном лечении. В итоге женщине удалили два зуба якобы с давней кистой, пролечили зубы со старыми пломбами и поставили коронки, однако облегчения петербурженка не испытала – только дискомфорт. Пломбы положили с дефектами, один из штифтов неудачно спрятали под пломбу, из-за чего не подлежащий новому лечению зуб начал болеть. Врач отказался снимать коронки, прислав смс-сообщение о нежелании рисковать.

Женщина отправилась ставить импланты в другую клинику, но снова наткнулась на проблемы.

Все воспаления, возникшие после этой установки, врач снимал лекарствами, которыми поил меня на протяжении 10 месяцев, пока я не сделала рентгеновский снимок, чтобы понять причину воспаления. пострадавшая

После жалобы в администрацию клиники главный врач сделал женщине операцию по наращивании кости, но защитная мембрана вскоре порвала кожу, и всю конструкцию пришлось удалять. Петербурженка потратила на все неудачные операции порядка полумиллиона рублей, а также усомнилась в том, что сможет снова улыбаться как раньше. Телефонный звонок той осенью женщина посчитала разводом, а персонал клиник – жуликами.

Частные медицинские организации часто становятся причиной для жалоб в петербургский Роспотребнадзор. Специалисты отметили, что ситуацию с пострадавшей женщиной можно обжаловать и получить компенсацию, поскольку частные стоматологи ответственны за качество работы и за халатность. Также специалисты советуют осторожно относиться к навязчивым приглашениям на медосмотр и всевозможные акции, подходящие к финалу. Данные своего паспорта при осмотре тоже не стоит предоставлять, а в случае больших проблем со здоровьем после лечения нужно обращаться в прокуратуру или суд.

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