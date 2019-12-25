Интернет-собеседница списала с карты пенсионерки почти 50 тысяч рублей

Пожилая женщина сама сообщила подруге данные своей карты.

В пятницу, 21 августа, в полицию обратилась 67-летняя петербурженка, проживающая на Отечественной улице. Как стало известно Piter.TV, женщина стала жертвой своей подруги по интернет-переписки.

Как выяснилось, накануне вечером пенсионерка как обычно общалась "ВКонтакте" со своей знакомой Ольгой. В ходе переписки женщина сообщила собеседнице данные своей банковской карты и код СМС, после чего пенсионерке пришло сообщение о списании денег с карты. Женщина лишилась почти 50 тысяч рублей.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы рассказывали, что в Ленобласти задержали обманувших пенсионерку молодых людей.

Фото: Piter.TV