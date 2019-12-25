В Ленобласти задержали обманувших пенсионерку молодых людей

Мошенники убедили бабушку купить два устройства пожаротушения.

В Бокситогорском районе Ленобласти поймали молодых мошенников, обманувших 80-летнюю местную жительницу. По информации пресс-службы ГУ МВД по Петербургу и области, визит к старушке аферисты нанесли 3 августа.

Как выяснилось, злоумышленники, постучавшие в квартиру пенсионерки на улице Павлова, настойчиво убедили женщину купить два устройства пожаротушения. Покупка обошлась бабушке в 12 тысяч рублей, к устройствам злоумышленники приложили документы по эксплуатации и товарный чек. Пенсионерка поняла, что ее могли обмануть, и позвонила в полицию.

Спустя уже полчаса стражи порядка задержали 23-летнюю неработающую девушку и 22-летнего парня, работающего в сфере розничной торговли. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Также полиция ищет граждан, которые стали жертвами пойманных аферистов.

Ранее в Петербурге поймали лжегазовщиков, обокравших несколько пенсионерок.

Фото: pixabay; пресс-служба ГУ МВД