Стало известно, как работают частные детективы в Петербурге

На данный момент деятельность представителей частного сыска регламентируется законом "О частной детективной и охранной деятельности РФ".

В конце марта 2023 года в РФ насчитывалось 858 частных детективов с действующей лицензией, 67 из них работали в Петербурге. Такие данные приводит издание "Вечерний Санкт-Петербург" со ссылкой на сайт Росгвардии.

В базе данных ведомства возможно найти не только количество российских детективов, но и все их имена. Кроме того, именно в Росгвардии выдаётся лицензия на ведение детективной деятельности. Для её получения гражданин должен быть старше 21 года, не состоять на медучёте из-за психических заболеваний, алкоголизма или наркомании, а также иметь справку о несудимости. Данные правила регламентируются законом "О частной детективной и охранной деятельности РФ", принятый ещё в 1992 году. О сепарации сфер ЧОП и частного сыска говорят довольно часто: в конце прошлого года в документ даже внесли изменения. Тем не менее, по мнению экспертов, они не являются существенными.

Считаю, что это косметические поправки — кардинально ничего не поменялось. Но у меня уже давно было мнение, которое лишь подтверждается: законом нужно закрепить институт наставничества для тех, кто только начинает заниматься частным сыском. Андрей Матушкин, президент Международной ассоциации детективов (IAPD)

Ранее мы сообщили о том, что для почётных доноров в Петербурге планируют организовать бесплатный проезд в электричках.

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