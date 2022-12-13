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Для почётных доноров в Петербурге планируют организовать бесплатный проезд в электричках
Сегодня, 10:12
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Для почётных доноров в Петербурге планируют организовать бесплатный проезд в электричках

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В Северной столице пока не предусмотрено льгот для тех, кто регулярно сдаёт кровь.

В петербургском ЗакСе рассматривают возможность предоставления права бесплатного проезда на электричках для почётных доноров города. Об этом пишет "Вечерний Санкт-Петербург".

По словам автора инициативы депутата Павла Иткина, подобная мера даст донорам "моральное понимание" о поддержке со стороны властей.

Напомним, что для получения статуса почётного донора нужно сдать кровь 20 раз. В Москве доноры уже могут бесплатно пользоваться городским транспортом, кроме того, им предоставляется скидка на покупку лекарств и оплату КУ. В Петербурге пока не предусмотрено каких-либо льгот для регулярно сдающих кровь горожан.

Ранее мы сообщили о том, что по вторникам пенсионеры смогут посещать Екатерининский парк бесплатно.

Фото: Piter.TV

Теги: бесплатный проезд в электричках, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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