По вторникам пенсионеры смогут посещать Екатерининский парк бесплатно

Вход в Александровский и Баболовский парки свободный круглый год.

Музей-заповедник "Царское Село" начинает высокий сезон 15 апреля, который продлится до 30 октября. В этот период вход в Екатерининский парк станет платным. Билет стоит 200 рублей, предусмотрены льготы для 15 категорий граждан и бесплатный вход для 12 категорий посетителей. Впервые установлена специальная еженедельная льгота для пенсионеров. Об этом сообщила пресс-служба музея.

Пенсионеры смогут ходить Екатерининский парк по вторникам бесплатно. Вход в Александровский и Баболовский парки свободный круглый год. Также сохраняется система абонементов, которые особенно удобны для жителей Пушкина (на 30, 50 и 100 посещений).

На период высокого сезона отменяются санитарные дни в Екатерининском и Александровском дворцах, павильонах "Дежурная конюшня" и "Арсенал", музее Первой мировой войны в Ратной палате. Сохранятся только выходные дни (раз в неделю). 9 мая отменяется выходной день (вторник) в Екатерининском дворце.

Ранее Сбербанк помог Царскому селу вернуть письма и фотографии семьи Романовых.

Фото: ВКонтакте/ Царское Село