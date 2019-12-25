В Петербурге замедлился рост на рынке частной медицины

Эксперты полагают, что активность клиентов упала после завершения пандемии.

Показатели роста частной медицины значительно замедлились в уходящем году по сравнению с 2021-ым. В разгар пандемии многие организации достигли максимального результата, однако сейчас это уже не так заметно. Об этом пишет "Деловой Петербург" со ссылкой на медицинского директора "СМ–Клиники в Санкт–Петербурге" Сергея Пониделко.

По словам эксперта, в 2021 году интерес пациентов был направлен, прежде всего, на такие услуги, как лабораторная диагностика, лучевая терапия, реанимация и вызов врачей на дом.

По словам Пониделко, текущий спад непосредственно связан с окончанием пандемии коронавируса. Кроме того, убавилась востребованность в платной хирургии в связи с возвращением к работе стационаров.

Ранее мы сообщили о том, что спрос на петербургские коворкинги упал до 65%.

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