Частичный выход России из госдолга США может вызвать цепь отказа от доллара

Следом за Россией последовала Турция, которая также "не в ладах" с США и даже крупные держатели облигаций Китай и Япония слегка снизили свои доли

Россия ранее снизила свою долю в госдолге США до 11-летнего минимума и уколола "ахилессову пяту" США. Следом за ней пошла и Турция, отношения которой с США преодолевают сложности в данный момент. На данный момент за РФ находится $14,9 млрд казначейских облигаций, когда еще в 2010 году их число равнялось более $170 млрд. Турция в свою очередь снизила долю в госдолге США на 42% и та теперь равна $28,8 млрд.

Турция и Россия покинули список основных кредиторов США. Однако важнее что Китай и Япония также слегка снизили свои доли, так как каждая из стран держит более $1 трлн ценных бумаг. Полный их отказ от участия в госдолге США произведет колоссальный удар по американской экономике.

Следовательно, наблюдается тенденция дедолларизации мира, запущенная Россией. Об этом рассуждает эксперт ФБА "Экономика Сегодня" экономист Дмитрий Адамидов.