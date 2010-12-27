Частичный выход России из госдолга США может вызвать цепь отказа от доллара

Россия ранее снизила свою долю в госдолге США до 11-летнего минимума и уколола "ахилессову пяту" США. Следом за ней пошла и Турция, отношения которой с США преодолевают сложности в данный момент. На данный момент за РФ находится $14,9 млрд казначейских облигаций, когда еще в 2010 году их число равнялось более $170 млрд. Турция в свою очередь снизила долю в госдолге США на 42% и та теперь равна $28,8 млрд.
Турция и Россия покинули список основных кредиторов США. Однако важнее что Китай и Япония также слегка снизили свои доли, так как каждая из стран держит более $1 трлн ценных бумаг. Полный их отказ от участия в госдолге США произведет колоссальный удар по американской экономике.
Следовательно, наблюдается тенденция дедолларизации мира, запущенная Россией. Об этом рассуждает эксперт ФБА "Экономика Сегодня" экономист Дмитрий Адамидов.
"У Турции такая же ситуация как у нас, то есть политический конфликт, который перерос в какие-то экономические санкции и взаимные недружественные действия. А с Китаем и Японией все интереснее. Если общий объем иностранных держателей облигаций составлял около 6 трлн долларов, и наши 100 млрд на этом фоне выглядели незначительно, то у Пекина и Токио бумаг примерно на 1 триллион, что уже вполне существенные суммы.
Взаимоотношения США с Китаем, возможно, развиваются сейчас менее драматично, но все равно есть торговая война и конфликт. И если Китай начнет сокращать свои вложения, то нанесет более существенный удар, потому что ФРС в срочном порядке придется выкупать облигации. В итоге произойдет уже глобальное переформатирование долгового рынка. Аналогичная ситуация с Японией, и небольшое снижение их доли в бумагах США тоже выглядит странно, так как раньше ничего такого они не делали"
- Дмитрий Адамидов