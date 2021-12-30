На магистральной сети произошла авария.

Часть жителей района Владивостока из-за аварии остались без отопления. Об этом рассказали местные жители. Частично население крупного района остается без услуги из-за крупной коммунальной аварии на сети. Местные ведомства говорят о том, что отопление будет восстановлено к 12 часам 30 декабря по местному времени.

В пресс-службе "Приморских тепловых сетей" уточнили, что зафиксирована авария на теплосети, расположенной около набережной Спортивной гавани во Владивостоке. Ремонтные работы завершились к часу ночи (к 18 часам вечера 29 декабря по московскому времени). Трассу специалисты заполнили теплоносителем. Сейчас все магистральные сети работают без замечаний. В компании объяснили, что не имеют потребителей отключенных от отопления на данный момент.

Однако в социальных сетях многие жители района Эгершельд жалуются на отсутствие тепла в квартирах. В "Приморских тепловых сетях" объяснили, что если по отдельным адресам нет отопления, то жителям нужно обращаться за помощью в подключении услуги в свою управляющую организацию.

Владельцы обледеневших иномарок в Приморье получат справки для компенсации.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости