Синоптики рассказали схему получения справки для страховых и судов.

Владельцы обледеневших иномарок в Приморье получат справки для компенсации. Ранее в городской порт прибыли автомобили, которые оказались покрыты толстым слоем льда. Водители могут получить у местных синоптиков справку о том, что транспортные средства значительно пострадала из-за опасного природного явления, известное как "быстрое обледенение".

Примгидромет уточнил, что сухогруз Sun Rio прибыл из Пусана при плохой погоде. В пути машины покрылись толстой коркой льда, также льдом покрылись надстройки на палубе и борта морского судна. Сейчас корабль пришвартован у причала, а специалисты занимаются разгрузкой обледеневших автомобилей.

Напомним, что справки о "быстром обледенении" помогут владельцам машин при возмещении материальных ущербов. Они легитимны при предъявлении в страховых компаниях, судебных органах и других инстанциях Для оформления документов необходимо заполнить заявку на сайте www.primgidromet.ru. Далее следует перейти в раздел "Услуги" и "Порядок получения информации о погодных условиях по запросу".

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Фото и видео: Telegram / РИА Новости