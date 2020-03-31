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В четверг в Петербурге будет облачно и до -9 градусов
Сегодня, 22:08
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В четверг в Петербурге будет облачно и до -9 градусов

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Синоптики предупреждают автомобилистов о гололедице на дороге. 

В четверг, 30 декабря, в Петербурге будет облачная погода. Об этом сообщили в  пресс-службе ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Столбики термометров ночью покажут минус 7-9 градусов. Днем температура воздуха составит минус 6-8 градусов. Ветер будет дуть в южном направлении, его скорость умеренная. Атмосферное давление будет понижаться. 

Синоптики предупреждают автомобилистов о гололедице на дороге. 

Ранее в Ленобласти 30 декабря пройдет небольшой снег. Температура воздуха в течение суток -11..-6 градусов.

Фото: Вконтакте / Ленинградский зоопарк

Теги: гололёд, погода
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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