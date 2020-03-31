В четверг в Петербурге будет облачно и до -9 градусов

Синоптики предупреждают автомобилистов о гололедице на дороге.

В четверг, 30 декабря, в Петербурге будет облачная погода. Об этом сообщили в пресс-службе ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Столбики термометров ночью покажут минус 7-9 градусов. Днем температура воздуха составит минус 6-8 градусов. Ветер будет дуть в южном направлении, его скорость умеренная. Атмосферное давление будет понижаться.

Синоптики предупреждают автомобилистов о гололедице на дороге.

Ранее в Ленобласти 30 декабря пройдет небольшой снег. Температура воздуха в течение суток -11..-6 градусов.

Фото: Вконтакте / Ленинградский зоопарк