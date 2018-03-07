Часть вузов города готова вернуться к очному обучению

Конечное решение примут в течение августа.

В среду, 5 августа, председатель Совета ректоров вузов Петербурга и Ленобласти, ректор ФГБОУ ВПО "Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологии и дизайна" Алексей Демидов рассказал, что часть вузов готовы начать очное обучение.

Обучение начнется в сентябре, при этом у каждого вуза есть отсрочка в два месяца. Для университетов, которые начнут обучение частично очно, появился термин "гибрид". Конкретного списка вузов пока нет, решение примут в течение месяца.

К примеру, в СПбГЭУ на очные занятия выйдут только первокурсники, а пожилых преподавателей заменять молодые специалисты.

Ранее мы писали, что петербургские вузы продолжат дистанционное обучение до октября.

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