Иностранных граждан с подозрением на коронавирус будут обследовать во Введенской больнице

С 6 марта пациенты с острой респираторной вирусной инфекцией, которые прибыли из-за рубежа, будут обследоваться и проходить лечение в Введенской больнице №32. Об этом заявили на совещании с вице-губернатором Олегом Эргашевым, оно прошло 5 марта в Боткинской больнице.
На совещании сообщили о том, что все пациенты, которые на данный момент находятся в Боткинской больнице, проходят обследование. В том числе два студента из Италии. У одного из них были зафиксированы симптомы ОРВИ, у второго клинических проявлений пока не зафиксировано.
"Правительством Санкт-Петербурга принимаются все меры, чтобы выявить граждан, которые находились в контакте. За ними будет организовано медицинское наблюдение",
— говорится в сообщении пресс-служба Смольного.
В случае выявление симптомов коронавирусной инфекции, их госпитализируют в больницу им.Боткина.
Кроме того, учеными из Военно-медицинской академии были предложены методы диагностики осложненных форм течения COVID-19.
Олег Эргашев был назначен на пост вице-губернатора по вопросам здравоохранения и социальной политики 5 марта.
Фото: pixabay.com
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