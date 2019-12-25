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Иностранных граждан с подозрением на коронавирус будут обследовать во Введенской больнице
Вчера, 22:30
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nadezhda_sib

Иностранных граждан с подозрением на коронавирус будут обследовать во Введенской больнице

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Ранее всех госпитализировали только в Боткинскую больницу.

С 6 марта пациенты с острой респираторной вирусной инфекцией, которые прибыли из-за рубежа, будут обследоваться и проходить лечение в Введенской больнице №32. Об этом заявили на совещании с вице-губернатором Олегом Эргашевым, оно прошло 5 марта в Боткинской больнице. 

На совещании сообщили о том, что все пациенты, которые на данный момент находятся в Боткинской больнице, проходят обследование. В том числе два студента из Италии. У одного из них были зафиксированы симптомы ОРВИ, у второго клинических проявлений пока не зафиксировано. 

"Правительством Санкт-Петербурга принимаются все меры, чтобы выявить граждан, которые находились в контакте. За ними будет организовано медицинское наблюдение",

— говорится в сообщении пресс-служба Смольного. 

В случае выявление симптомов коронавирусной инфекции, их госпитализируют в больницу им.Боткина. 

Кроме того, учеными из Военно-медицинской академии были предложены методы диагностики осложненных форм течения COVID-19. 

Олег Эргашев был назначен на пост вице-губернатора по вопросам здравоохранения и социальной политики 5 марта. 

Фото: pixabay.com 

Теги: боткинская больница, введенская больница, коронавирус
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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