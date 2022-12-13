Часть ограды Сада 9-го Января отреставрируют до конца 2024 года

Реставрация началась в конце 2022 года

В Петербурге до конца 2024 года отреставрируют часть ограды Сада памяти жертв расстрела 1905 года (Сада 9-го Января) на проспекте Стачек. Об этом "Петербургскому дневнику" рассказали в КГИОП.

Реставрация началась в конце 2022 года по программе КГИОП. Речь идёт о части ограды с входной аркой со стороны здания администрации Кировского района. Все элементы ограды, которые необходимо реставрировать в мастерских, демонтированы.

Предполагается разборка и восстановление столбов и стенок западного и восточного блоков северного участка ограды, сохранение существующего фундамента ограды. Отреставрированы будут и сами ворота.

Ранее Госстройнадзор Петербурга подтвердил незаконность сноса НИЦ РВиА на Хрустальной улице.

Фото: КГИОП