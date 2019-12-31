Из 300 петербургских парадных при проверке выявили 17% неубранных

Самые проблемные адреса находятся под особым контролем Жилищного комитета.

За неделю в Петербурге проверили более 300 лестничных клеток многоквартирных домов в разных районах, в 17% случаев нашлись замечания по сделанной или вовсе не сделанной работе. О рейде Жилищного комитета рассказали в пресс-службе Смольного.

Выезды осуществлялись на основе адресов, которые заявляли сами жители. Отмечается, что адреса с наибольшим количеством жалоб от жильцов находятся у чиновников на особом контроле. Также в жилкоме рассказали, что темпы проведения капитальных ремонтов не будут сокращаться, работы пойдут согласно плану на 2020 год. Ограничения из-за пандемии коронавируса могут коснуться только тех видов ремонта, в ходе которых нужно входить в квартиры. В числе таких – замена инженерный сетей.

Ранее мы писали, что в Петербурге отмыли Дворцовый мост после зимы.

Фото: Piter.TV