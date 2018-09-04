В Италии обрушились стены Римского Форума

Форум находился в центре Древнего Рима и первоначально на этом месте находился рынок, только позже он приобрел политические функции.

На глазах у туристор в пятницу, 31 авгуса, рухнула часть древних стен Римского форума. Об этом сообщает издание "Италия по-русски".

Около двух часов дня обвалилась часть стены, расположенной около улицы Монте-Тарпео. Туристы, которые были в этом время у памятника, не постарадали. В Италии это был уже второй обвал за неделю. За день до обрушения стены внезапно обрушился потолок церки Сан-Джузеппе-дей-Фаленьями.

У стен Римского форума после происшествия начались проверки и работы карабинеров (один из четырёх видов Вооружённых сил Италии, наряду с Сухопутными войсками, Военно-морскими и Военно-воздушными силами страны).

Форум находился в центре Древнего Рима и первоначально на этом месте находился рынок, только позже он приобрел политические функции.

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Видео: agi.it