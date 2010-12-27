Петербург занял одиннадцатое место в списке самых романтичных городов мира

В тройке лидеров оказались Париж, Санторини и Венеция.

Британское издательство Mills & Boon составило список самых романтичных городов мира. В первой тройке оказались Париж, греческий остров Санторини и Венеция. Об этом сообщает Daily Mail.

В первую десятку также вошли Амальфи (Италия), Брюгге (Бельгия), острова Мауи, Бора-Бора и другие города. Северная столица в этом списке заняла одиннадцатое место. Она обогнала Тадж-Махал (Индия) и Амстердам (Нидерланды).

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