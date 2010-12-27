Спортсмены из Петербурга получили главный приз KFC BATTLE

Вместе с коллегами из Краснодара, Сургута и Тюмени они поедут в Европу.

В воскресенье, 22 июля, Наставники Международного молодежного проекта KFC BATTLE подвели итоги седьмого сезона. Главный приз — спортивно-развлекательная поездка в Европу — достался юным футболистам и баскетболистам из Петербурга, Краснодара, Сургута и Тюмени. Об этом сообщает пресс-служба мероприятия.

В этом году участие в KFC BATTLE приняли более 70 тысяч молодых спортсменов. Из них только четыре команды смогли дойти до конца и получить главный приз.

KFC BATTLE — это масштабный спортивный и культурно-образовательный проект для молодых людей, желающих найти свой путь. Главной идеей проекта является продвижение здорового образа жизни. Это уникальная стартовая платформа, которая помогает молодежи реализовать себя и найти единомышленников в своей сфере деятельности.

Ранее мы писали, что жительница Выборга стала дипломантом VII Международного конкурса юных вокалистов Елены Образцовой.

Фото: пресс-служба мероприятия