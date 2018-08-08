В Петербурге отгремел KFC BATTLE: Баста выступил в парке 300-летия

В Петербурге отгремел KFC BATTLE FEST/

25 мая в парке 300-летия собралась активная молодежь Санкт-Петербурга. 13 000 юношей и девушек собрались вместе, чтобы стать частью фестиваля современной музыки, уличных видов спорта и современного творчества.

На протяжении всего дня в рамках фестиваля проходили соревнования по футболу и стритболу среди победителей отборочного городского этапа. В упорной борьбе путевки на региональный финал в Москву завоевали команды: "Барса" (футбол, юноши 14-16 лет), "Токсичные" (стритбол, юноши 14-21 лет) и "Добро" (стритбол, девушки 14-30 лет).

Давайте сразу понимать, что не все участники станут профессиональными игроками или станут там следующей Бастой, или там следующим супер блогером. Но все без исключения получают возможность себя проявить и сделать шаг по ступеньке вверх. Даже так скажем, то, что они сюда приехали и выступают, это уже шаг по ступеньке вверх. И если все сложится, если они будут действительно сильнейшими, они смогут просто подняться на следующий этаж по этим ступенькам. И безусловно это касается и рэперов, и блогеров, и спортсменом, и компьютерные виды спорта. Тимофей Мозгов, Наставник Чемпионата KFC по стритболу, чемпион NBA

Непонятно как происходит магия возникновения талантливого человека, как он появляется. Время - как янтарь, намывает и тут попадается какой-то драгоценный удивительный камень. Как это создать, какими качествами нужно обладать... это совокупность. Баста, наставник KFC BATTLE FEST в направлении РЭП, глава творческого объединения Gazgolder

Завершилось событие громким концертом от хэдлайнера мероприятия — рэп-исполнителя Баста.

Видео - PITER.TV