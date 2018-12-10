Баста: "Мой единственный талант - трудолюбие"

Наставник проекта KFC BATTLE FEST в направлении РЭП, глава творческого объединения Gazgolder Баста специально приехал в Петербург, чтобы выступить на мероприятии. Василий Вакуленко рассказал журналистам PITER.TV о том, что молодым исполнителям необходимо быть не только талантливыми, но и трудолюбивыми.

У меня единственный талант, который есть, это трудолюбие. Я, как папа карло, могу сидеть бесконечно на стуле и делать, делать, делать, делать, работать. Есть очень талантливые люди, которым это просто дано легко, например, Леша Гуф. Это человек, который просто, прикасаясь к чему-то, создает удивительное, даже сам это не понимает, да. По-разному складывается, мне кажется, что чем больше будет возможностей для реализации проявления собственных талантов, тем больше талантливых людей мы будем встречать. Уже трудно будет сказать.. ну вот у меня студия, да, и туда много молодежи приходит, флэшки оставить, пообщаться просто и все говорят, вот, у меня не получается, меня задвигают. Я говорю, так можно было сказать в 98-ом году, когда нужно было попасть на телек, чтобы стать знаменитым. Сейчас есть социальные сети, подобные проекты, куда можно приходить просто транслировать свою музыку, биться-биться и не сдаваться. Можно совмещать, можно написать песню, обратиться к нашей коллеге и придумать какие-то интересные блогерские ходы, чтобы все донести до.. Безграничные возможности. Немного вот усилия, немного желания.

Баста, наставник KFC BATTLE FEST в направлении РЭП, глава творческого объединения Gazgolder