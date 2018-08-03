Егор Крид лично наградил победителя KFC Battle

Победительница KFC Battle в направлении "вокал" не верила, что все происходящее - реальная жизнь. Больше было похоже на "голливудское кино про исполнение мечты".

В Москве на супер финале KFC Battle Егор Крид объявил имя победителя в направлении "вокал". Всего финалистов было восемь, а вот победителей - двое.

Второе место определили зрители онлайн-голосованием, второго выбирал Наставник. В момент объявления главного победителя Егор Крид задержал время, отчего все финалисты заметно нервничали.

Мне безумно тяжело, и мне не хочется выделять кого-то одного. Потому что все реально достойны победить. Мне кажется, они уже победители, потому что они здесь находятся. Потому что среди тысяч заявок они были лучшими. Больше оваций, друзья! Егор Крид

После этих слов наставник назвал имя победителя, который занял 2 место - Роман Погорельцев. Финалист выиграл специальный приз от Masterсard - поездку на ежегодную музыкальную церемонию The Brit Awards 2019 в Лондоне.

Далее Егор объявил имя главного победителя - Алиса Трифонова. Алиса рассказала зрителям историю, как она попала на KFC Battle. По ее словам, в момент награждения в голову пришла мысль о том, что всё это - голливудская кино про исполнение мечты. Однако это реальность, а мечты могут сбываться на твоих глазах.