Тело подростка нашли в пруду в Сокольниках

Начата доследственная проверка.

Подросток утонул в пруду на востоке Москвы. Его тело нашли в парке "Сокольники", сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

В ведомство поступила информация о том, что вечером 1 июля мальчик пришёл к водоему, чтобы искупаться. После этого домой он не вернулся. По предварительной версии, в какой-то момент подросток ушел под воду и не смог выплыть. Тело несовершеннолетнего обнаружили без внешних признаков насильственной смерти.

Обстоятельства трагедии устанавливаются. Преображенская межрайонная прокуратура взяла доследственную проверку под свой контроль.

Ранее мы сообщали, что аналогичный инцидент произошел под Петербургом. В Колтушском озере утонул ребенок.

Фото: прокуратура Москвы