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В Москве отгремел грандиозный KFC BATTLE FEST

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В конце июля в Москве отгремело одно из самых масштабных событий этого лета – KFC BATTLE FEST. На два дня парк Сокольники превратился в точку сбора  молодежи! 

KFC BATTLE FEST  проводится уже 7-й раз! В этом сезоне амбициозные молодые люди из России и стран СНГ состязались в направлениях футбол, стритбол, музыка и блоггинг, также в этом году еще добавили еще одно популярное направление  – киберспорт.

А поддерживать участников проекта приехали их знаменитые наставники: баскетболист Тимофей Мозгов, блогер Эни Мэй, а также популярные исполнители Егор Крид и L"One.

7-й сезон KFC BATTLE объединил 300 000 участников, зрителей и болельщиков, поставив рекорд за все 7 лет проведения.

Наставники проекта  и эксперты определили победителей 9 направлений 7-го сезона Международного молодежного проекта KFC BATTLE. Победитель музыкального конкурса Алиса Трифонова в ближайшее время запишет свои треки вместе с L"One, NEL и Мишей Марвиным. Впервые с помощью народного голосования был выбран второй победитель направления "вокал" - Роман Погорельцев. Он получил специальный приз - поездку на ежегодную музыкальную церемонию The Brit Awards 2019 в Лондоне.

Фестиваль собрал рекордное количество людей – 66 000 тысяч человек гостей и участников проекта за два дня. Ярким финалом события было выступление наставника проекта и артиста лейбла блэк стар – Егора Крида.

Фото? видео: Piter.tv

 

Теги: kfc battle , егор крид , москва , сокольники
Категории: Новости СПб

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