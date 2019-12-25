В Петербурге на реализацию молодежных проектов выделят 3 млн рублей

Каждый победитель получит по 100 тыс. рублей на реализацию своего проекта.

В Петербурге продолжается прием заявок на лучший молодежный проект города. Заявки принимаются до 30 июля 2020-го года включительно, сообщила пресс-служба комитета по молодежной политике и взаимодействую с общественными организациями.

Из всех проектов выберут 30 лучших работ, их авторы получат по 100 тыс. рублей. Общий призовой фонд составляет 3 млн рублей.

Для участия приглашаются граждане в возрасте от 14 до 30 лет, которые проживают на территории Петербурга и имеют здесь регистрацию. Кроме того, реализация проекта должны быть начата до подачи заявки и заканчиваться не позднее 31 декабря 2020.

Победителями прошлого года стали проекты по созданию сети образовательных центров для трудовых мигрантов и иностранных студентов, интеллектуады по праву, мобильного приложения и так далее.

Ознакомиться со списком документов для заявки можно здесь.