В Петербурге на реализацию молодежных проектов выделят 3 млн рублей

В Петербурге продолжается прием заявок на лучший молодежный проект города. Заявки принимаются до 30 июля 2020-го года включительно, сообщила пресс-служба комитета по молодежной политике и взаимодействую с общественными организациями.
Из всех проектов выберут 30 лучших работ, их авторы получат по 100 тыс. рублей. Общий призовой фонд составляет 3 млн рублей.
Для участия приглашаются граждане в возрасте от 14 до 30 лет, которые проживают на территории Петербурга и имеют здесь регистрацию. Кроме того, реализация проекта должны быть начата до подачи заявки и заканчиваться не позднее 31 декабря 2020.
Победителями прошлого года стали проекты по созданию сети образовательных центров для трудовых мигрантов и иностранных студентов, интеллектуады по праву, мобильного приложения и так далее.
Ознакомиться со списком документов для заявки можно здесь.
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все