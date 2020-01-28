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Часть Свердловской набережной перекрыли для движения
Сегодня, 16:32
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Часть Свердловской набережной перекрыли для движения

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На участке прорвало трубу.

Днем во вторник, 8 июня, часть Свердловской набережной в Петербурге перекрыли для движения машин из-за прорыва трубы, передает "Фонтанка".

Специалисты "Водоканала" устраняют последствия на основной магистрали правого берега города. В ведомстве отметили, что сообщение о прорыве трубы поступило днем. Очевидец сообщил, что трубу диаметром 400 миллиметров прорвало в районе дома №34 по Свердловской набережной. 

Пока с проезжей части набережной от улицы Ватутина до Пискаревского проспекта не уберут воду, движение будет перекрыто. 

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Фото: Piter.tv

Теги: перекрытие движения, свердловская набережная
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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