Часть Свердловской набережной перекрыли для движения

На участке прорвало трубу.

Днем во вторник, 8 июня, часть Свердловской набережной в Петербурге перекрыли для движения машин из-за прорыва трубы, передает "Фонтанка".

Специалисты "Водоканала" устраняют последствия на основной магистрали правого берега города. В ведомстве отметили, что сообщение о прорыве трубы поступило днем. Очевидец сообщил, что трубу диаметром 400 миллиметров прорвало в районе дома №34 по Свердловской набережной.

Пока с проезжей части набережной от улицы Ватутина до Пискаревского проспекта не уберут воду, движение будет перекрыто.

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Фото: Piter.tv