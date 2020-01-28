Новая льготная ипотека позволит купить только каждую пятую квартиру в России

Только 19% квартир в России подходят под условия льготной ипотеки.

Эксперты онлайн-сервиса по продаже недвижимости ЦИАН подсчитали, что льготная ипотека с новыми условиями позволяет приобрести только 19% квартир в новостройках в крупных российских городах.

При подсчёте эксперты отталкивались от следующих условий: у потенциального покупателя есть минимально возможный первый взнос (15% от стоимости квартиры). Максимальный лимит льготной ипотеки – 3 миллиона рублей. Так стоимость предполагаемого жилья (с учетом первоначального взноса в 530 тысяч рублей) не должна превышать 3,53 миллиона рублей.

На первичном рынке крупных городов (с населением от 500 тысяч) можно будет купить по льготной ипотеке на новых условиях 19% квартир. Без учета рынка Москвы и Санкт-Петербурга – 27%. Из сообщения ЦИАНа

При этом под старые параметры льготной ипотеки подходило 88% квартир в регионах. В Москве по новым условиям вообще нельзя будет взять льготную ипотеку – нет подходящих квартир. В Петербурге под эти параметры подойдет только 5% жилья в новостройках. В остальных регионах процент также не высок.

По программе удастся купить только однокомнатную квартиру общей площадью 37,8 квадратных метров. Эксперты считают, что реальный первоначальный взнос должен составлять до 42% стоимости квартиры, чтобы приобрести хорошую квартиру по льготной ипотеке.

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